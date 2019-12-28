Проклятие дома Гарри Поттера. Владельцы здания из "Даров смерти" не могут продать недвижимость

Владельцы дома из фильма "Гарри Поттер и Дары смерти" уже несколько лет не могут продать недвижимость, несмотря на его большую популярность среди туристов. Об этом сообщает The Sun.

По словам самих владельцев старинного дома, они чувствуют себя по-настоящему проклятыми. Так, в течение 2,5 лет дом De Vere House 15-го века в Лавенхеме, Саффолк выставлялся на продажу, но покупателей так и не нашлось, даже когда цена была снижена на 50 тыс. фунтов (65 тыс. долларов). Окончательная стоимость недвижимости составила 950 тыс фунтов (1,3 млн долларов).

Дом с шестью спальнями в фильме был показан полуразрушенным, в нем по сюжету, родился Гарри Поттер и именно там Волан-де-Морт убил родителей мальчика.

После вышедшей ленты, к дому повалили толпы туристов, которые фотографируются на фоне здания, а иногда, звонят в дверь, чтобы пообщаться с его владельцами.

По словам хозяев дома Тони и Джейн Ранзетта никакой выгоды от фильма они не получили, так как съемочная группа снимала лишь фасад. Семья даже не знала, что их дом попал в ленту до того, пока не сходили в кинотеатр.

"Я спал в первом ряду кинотеатра, когда мой сын Александр разбудил меня. Он сказал: "Папа, наш дом на экране", тогда я ответил, что не может такого быть, но открыл глаза и убился сам", – рассказал хозяин дома.

В конце концов, семья решила больше не выставлять на продажу здание, так как агенты по недвижимости говорят, что его популярность негативно сказывается на потенциальных сделках.

Как ранее сообщал Фокус: