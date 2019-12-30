Новогоднее чудо. В США женщина упала с 30-метровой скалы, выжила и 13 часов ждала помощи

В американской Калифорнии женщина упала с 30-метровой скалы, когда отвлеклась на свой мобильный телефон, и пролежала 13 часов, пока прохожий не услышал ее призывы о помощи. Об этом пишет NBCNews.

Инцидент произошел в городе Палос-Вердес около Лос-Анджелеса. 32-летняя женщина прогуливалась по скалам около 7 часов вечера, однако отвлеклась на свой телефон и упала с обрыва на каменистую почву внизу.

Там она пролежала до 8 часов утра следующего дня, пока ее крики не услышал прогуливавшийся по скалам мужчина. Сам он не мог до нее добраться и вызвал спасателей.

Команда спасателей прибыла на вертолете и доставила женщину в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

"Ей очень повезло, что она не столкнулась лицом к лицу с жизненно важной травмой и что мужчина смог услышать ее крики сквозь шум волн и ветра", – рассказал лидер команды спасателей Даг Кимура.

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