Топоним "Голландия" официально перестал существовать

Топоним (название страны) "Голландия" официально перестал существовать в роли обозначения Нидерландов. Об этом сообщает местная радиостанция NOS.

Отмечается, что с 1 января 2020 года власти решили прекратить использовать название "Голландия".

Отныне посольства, министерства, школы, университеты, а также различные фирмы будут использовать лишь официальное название для изменения имиджа страны. Реформа обошлась госбюджету в 200 тысяч евро.

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Процесс отказа от устаревшего топонима начался в октябре прошлого года.

Власти пришли к выводу, что "Голландия" имеет негативные ассоциации у иностранных туристов. Это связано с Кварталом красных фонарей и продажей легких наркотиков. В итоге, было предложено активно использовать в 2020 году название "Нидерланды" во время Олимпиады в Токио и на "Евровидении-2020".

Как сообщал Фокус:

Нидерланды и раньше часто называли "Голландией", что было неверно, так как Южная и Северная Голландия – это лишь две из двенадцати провинций нынешних Нидерландов, бывшие на протяжении всей истории самыми развитыми и потому наиболее известными за пределами Нидерландов. По этой причине во многих других странах Голландией ("Holland") часто называли всю страну.