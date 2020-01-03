Президент Польши из-за Путина отказался ехать в Израиль на форум о Холокосте, – СМИ

Президент Польши Анджей Дуда принял решение отказаться от участия в World Holocaust Forum в Израиле из-за приезда туда президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает польское издание Gazeta Wyborcza.

Отмечается, что Дуда, как и Путин, был в числе гостей на этом мероприятии, приуроченное к 75-летию освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау, которое состоится 22-23 января.

Изначально Дуда принял приглашение, но после грубых антипольских заявлений Путина решил отказаться от визита в Израиль, пишет газета со ссылкой на собственные источники.

Официально об отмене визита Анджея Дуды в Израиль пока не сообщалось.

Как ранее сообщал Фокус:

24 декабря Путин назвал "сволочью" и "антисемитской свиньей" посла Польши в Германии в 1935–1939 годах Юзефа Липского, который пообещал Гитлеру за высылку евреев в Африку установить в Варшаве памятник. На фоне высказываний российского президента МИД Польши вызвало российского посла в Варшаве "на ковер".