"О чем Вы, черт возьми, думаете?": Трамп отругал штаб Белого дома за пропущенный звонок от Путина

Президент США Дональд Трамп в 2017 году отчитал тогдашнего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, а также других сотрудников своего штаба за то, что те не соединили его с президентом РФ Владимиром Путиным, когда тот звонил в Белый дом.

Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на книгу американского журналиста Питера Бергена "Трамп и его генералы: цена хаоса".

Автор книги пишет, что 27 января 2017 года, через несколько недель после победы в президентской гонке, Трамп встречался с тогдашним британским премьером Терезой Мэй в Белом доме. Мэй поинтересовалась у американского лидера, звонил ли ему Путин, на что тот ответил отрицательно.

Тогда, находившийся рядом с Трампом Флинн сказал, что российский президент звонил ему несколько дней назад, однако сотрудники администрации не включили возможный разговор в рабочий график президента.

Такой ответ вызвал у Трампа негодование: "Вы что шутите? Владимир Путин пытался мне позвонить, а вы не дали мне трубку? О чем вы, черт возьми, думали?", – отреагировал он.

Флинн попытался объяснить, что поступило много запросов на телефонные переговоры, и потому в Белом доме пытаются "определить, с кем вы будете разговаривать".

Автор книги пишет, что Трамп назвал Путина "единственным человеком, который может нас уничтожить", и позже вернулся к теме телефонного разговора с российским лидером и раскритиковал подчиненных.

Издание напоминает, что 28 января 2017 года телефонный разговор Трампа с Путиным все же состоялся.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп перед новогодней вечеринкой в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде заявил, что Франция и Германия, а также НАТО должны давать больше денег Украине.