В Японии 117-й день рождения отпраздновал самый старый человек в мире

В Японии отпраздновал день рождения самый старый человек в мире. Кане Танаке исполнилось 117 лет.

Об этом пишет Reuters.

Свой очередной день рождения японка отпраздновала в доме для престарелых, в городе Фукуока, на севере Японии.

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Звание самого старого человека в мире за Танакой закрепилось 9 марта 2019 года – тогда ее имя, на 116 году и 66 днях жизни, внесли книгу рекордов Гиннеса.

Примечательно, что именно в Японии население стареет особенно быстрыми темпами – рождаемость в стране в прошлом году упала до низшей с 1899 года отметки.

Сама Танака родилась в 1903 году и вышла замуж за Хидео Танаку в 1922 году.

У пары четверо детей, пятый – приемный.

Как ранее сообащал Фокус:

В 2017 году Израиле в возрасте 113 лет умер самый старый на то время мужчина на Земле Исраэль Криштал.