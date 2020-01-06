Путин не помог. Президент Хорватии проиграла на выборах кандидату из оппозиции
Действующий президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович проиграла на выборах главы страны кандидату от оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зорану Милановичу.
Об этом сообщает Total Croatia News.
За Милановича отдали голоса 1 миллион 34 тысячи избирателей (52,7 процента). Действующую главу государства поддержали 929 тысяч граждан (47,3 процента).
Отметим, Колинда Грабар-Китарович во время предвыборной агитации, выступила перед избирателями на фоне фотографии с Владимиром Путиным.
Как ранее сообщал Фокус:
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