Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку два дня назад, – МАУ
Украинская авиакомпания МАУ подтвердила факт авиакатастрофы в Иране и обнародовала подробности произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
"Сегодня, 8 января 2020 года, самолет авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран – Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана", – говорится в сообщении.
Самолет вылетел из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному времени. На момент катастрофы на борту, по предварительным данным, находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Пока сотрудники МАУ выясняют точное количество пассажиров на борту.
"Списки пассажиров будут размещены на веб-сайте авиакомпании после окончательного подтверждения их пребывания на борту воздушного судна", – подчеркнули в МАУ.
Также в авиакомпании добавили, что держат связь с авиационными властями, а также связываются с родственниками пассажиров.
По данным МАУ, рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. В 2016 году самолет был получен авиакомпанией напрямик с завода концерна Boeing. Техническое обслуживает самолет проходил 6 января 2020 года.
К расследованию произошедшего будут привлечены авиационные власти Украины, Ирана, представители Boeing, МАУ, а также Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Украине (НБРЦА).
Кроме этого, сообщается, что МАУ приняла решение пока приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли. Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.