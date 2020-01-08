Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку два дня назад, – МАУ

Украинская авиакомпания МАУ подтвердила факт авиакатастрофы в Иране и обнародовала подробности произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Сегодня, 8 января 2020 года, самолет авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран – Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана", – говорится в сообщении.

Самолет вылетел из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному времени. На момент катастрофы на борту, по предварительным данным, находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Пока сотрудники МАУ выясняют точное количество пассажиров на борту.

"Списки пассажиров будут размещены на веб-сайте авиакомпании после окончательного подтверждения их пребывания на борту воздушного судна", – подчеркнули в МАУ.

Также в авиакомпании добавили, что держат связь с авиационными властями, а также связываются с родственниками пассажиров.

По данным МАУ, рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. В 2016 году самолет был получен авиакомпанией напрямик с завода концерна Boeing. Техническое обслуживает самолет проходил 6 января 2020 года.

К расследованию произошедшего будут привлечены авиационные власти Украины, Ирана, представители Boeing, МАУ, а также Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Украине (НБРЦА).

Кроме этого, сообщается, что МАУ приняла решение пока приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

Как ранее сообщал Фокус: