Акции Boeing начали падать на фоне крушения украинского самолета в Иране

В среду, 8 января, акции компании Boeing снизились на 2% на премаркете в Нью-Йорке. Об этом сообщает CNN.

Сама же компания в Twitter написала о том, держит тесную связь с авиакомпанией МАУ и поддерживает их "в это трудное время".

Авиационный гигант выразил свои "искренние соболезнования" семьям жертв авиакатастрофы в Иране и заявил, что "готов оказать любую необходимую помощь".

По данным экспертов, Boeing должен будет войти в комиссию, которая займется расследованием причин произошедшей авиакатастрофы с самолетом Boeing 737.

В соответствии с международными правилами расследования авиакатастроф, все разбирательства проводятся непосредственно по месту происшествия. В данном случае таким местом является Иран, так как самолет разбился в аэропорту Тегерана.

Украина, как страна оператора и регистрации судна, также примет участие в расследовании. А США, как страна разработки и производства самолета, будут участвовать в процессе от имени Boeing.

Иран должен будет предоставить предварительный отчет с изложением основных фактов в течение 30 дней, но зачастую этот срок продлевается.

Как ранее сообщал Фокус: