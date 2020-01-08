Акции Boeing начали падать на фоне крушения украинского самолета в Иране
В среду, 8 января, акции компании Boeing снизились на 2% на премаркете в Нью-Йорке. Об этом сообщает CNN.
Сама же компания в Twitter написала о том, держит тесную связь с авиакомпанией МАУ и поддерживает их "в это трудное время".
Авиационный гигант выразил свои "искренние соболезнования" семьям жертв авиакатастрофы в Иране и заявил, что "готов оказать любую необходимую помощь".
По данным экспертов, Boeing должен будет войти в комиссию, которая займется расследованием причин произошедшей авиакатастрофы с самолетом Boeing 737.
В соответствии с международными правилами расследования авиакатастроф, все разбирательства проводятся непосредственно по месту происшествия. В данном случае таким местом является Иран, так как самолет разбился в аэропорту Тегерана.
Украина, как страна оператора и регистрации судна, также примет участие в расследовании. А США, как страна разработки и производства самолета, будут участвовать в процессе от имени Boeing.
Иран должен будет предоставить предварительный отчет с изложением основных фактов в течение 30 дней, но зачастую этот срок продлевается.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли. Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев. Он поручил генпрокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное дело по катастрофе самолета.