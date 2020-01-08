Шанс на победу. National Interest — о том, что ждет США в войне против Китая, России и Ирана

США необходимо готовиться к непростому будущему, так как вероятность Третьей мировой войны достаточно велика. Для того, чтобы противостоять России, Китаю или Ирану, Америке придется существенно пересмотреть свои методы ведения войны, пишет аналитик в сфере геополитики Брэндон Вайхерт для The National Interest.

"Россия, Китай и Иран проводят совместные морские учения, российские и американские силы уже противостояли друг другу в Сирии, а Россия объявила о принципиальном прорыве в создании гиперзвукового оружия. Это только вопрос времени, когда ситуация станет достаточно напряженной для начала боевых действий. Вашингтон должен быть готов к такому мрачному будущему, посколько подготовка, скорее всего, поможет его отсрочить и дать силам США шанс на победу в бою", – считает аналитик.

США слишком полагаются на предыдущий опыт и технологии

В 1970-х годах в США были сформированы Добровольческие силы (U.S. All-Volunteer Force — AVF). До конца войны во Вьетнаме США активно привлекали к участию в боевых действиях юношей, добровольно вступивших в ряды армии. 37-й президент Ричард Никсон был ярым сторонником AVF и был в этом не одинок. Многие военачальники, сражавшиеся во Вьетнаме, подчеркивали эффективность тех бойцов, которые добровольно отправились на службу. Несмотря на стратегические неудачи AVF в Афганистане и Ираке, большинство военных лидеров настаивают на сохранении Добровольческих сил, а не возвращении к обязательному призыву.

AVF создавались в то время, когда война была национальным делом. Сейчас же войны ведутся небольшими отрядами военных профессионалов. Однако, если разразится полномасштабный конфликт между двумя сверхдержавами, то эпоха военной специализации уйдет, и тотальная война снова будет актуальной.

В настоящее время оборонный бюджет США составляет 4,2% от общего ВВП страны. Несмотря на то, что военный бюджет Америки намного больше, чем у ее конкурентов, он находится на историческом минимуме. Например, во время Корейской войны американский военный бюджет достигал 15% ВВП. Но более важен другой факт – менее 1% американского населения (1,29 млн человек) служит в армии. В 2016 году почти каждый пятый погибший в Афганистане пошел воевать от частных военных подрядчиков.

Не только частные компании дополнили Добровольческие силы США, но и передовые технологии. Спутники, авиация, кибер-бои, дроны и целый ряд других технических средств позволили сравнительно небольшим военным силам США прыгнуть выше своей головы. Военные США и американские лидеры слишком сильно полагаются на технологии, которые в конечном итоге, не могут компенсировать численность армии, отмечает автор.

"Политики США сегодня склонны забывать, что войны по-прежнему ведутся и выигрываются людьми, а не машинами", – пишет Вайхерт.

Мало кто принимает во внимание, что Добровольческие силы возникли, когда глобальный межгосударственный конфликт не был серьезной угрозой. Враги, которым противостояли США, были преимущественно повстанческими силами. И даже во время "Холодной войны" угроза СССР была больше идеологической, технологической и скрытой. Вероятность возникновения реального конфликта между двумя государствами была достаточно мала.

Сегодня же шансы на масштабный конфликт намного выше. По мере роста угрозы межгосударственных войн, малочисленных американских сил будет недостаточно для решения задач, вызванных действиями таких держав, как Китай и Россия. Учитывая, что обе страны стремятся обойти США и в технологическом плане.

Аналитик предполагает, что первые атаки будут совершены в космосе и направлены против спутников США, чтобы посеять хаос и снизить эффективность действий США. Потеря спутников обернется ситуацией, в которой малочисленные, дезориентированные и отрезанные от военных баз силы США не смогут противостоять российскому вторжению в Восточную Европу или китайскому — в Тайвань.

Модели AVF будет просто недостаточно, чтобы противостоять вооруженным силам Китая, которые насчитывают 2,18 млн человек или ВС РФ, состоящим из более 1 млн человек.

"Американским войскам также придется учиться воевать как до 70-х годов, когда "умные" бомбы были глупее, а количество было предпочтительнее качества. Глобальная логистическая цепочка поставок Америки не будет защищена, и любая война будет такой же кровавой, как любая из мировых войн", – пишет автор.

Война не будет быстрой и легкой

У США нет промышленного потенциала для наращивания производства оружия и военной техники, необходимых для того, чтобы победить оппонентов в Китае или России. Сейчас американские верфи испытывают трудности в вопросе строительства новых подводных лодок типа "Вирджиния" для ВМФ США. Такие провалы наблюдаются по всей американской промышленной цепочке поставок. Скрытые промышленные возможности США оказались решающими в обеих мировых войнах. Но на данный момент, такого преимущества у США нет. В то же время такими возможностями обладает Китай.

"Одно можно сказать наверняка: война между двумя сверхдержавами не завершится противостоянием между хорошо подготовленными профессионалами на отдаленных полях сражений", – говорит автор.

Скорее всего, бой не будет быстрым. Он будет проходить в духе предыдущих великих войн, когда державы с равными возможностями, стирали друг друга в порошок. Например, старший советник американского Центра стратегических и международных исследований Марк Канциан считает, что "после 9 месяцев интенсивного конфликта армия США из-за сильного истощения может превариться в нечто, напоминающее вооруженные силы региональной державы". Но такой сценарий возможен лишь в том случае, если США не смогут принять дух тотальный войны, как это было во времена мировых войн.

"Власти США должны начать планирование сейчас на случай неизбежной необходимости восстановить военный призыв и предвидеть, как наилучшим образом подготовиться к требованиям, поставленным перед будущими силам, и стране в целом, в случае новой мировой войны. Когда Бог сказал Ною построить ковчег, он не стал дожидаться дождя. Аналогичным образом, перед политиками США стоит моральная обязанность – лучше подготовить страну к предстоящему шторму уже сейчас. Отсутствие планирования обернется наихудшим сценарием из всех возможных, с которым столкнется США, когда начнется война великих держав", – пишет Вайхерт