В Беларуси два брата приговорены к расстрелу за жестокое убийство учительницы

В белорусском Черикове прошел суд над двумя братьями, 21-летним Ильей и 19-летним Станиславом Костевыми по обвинению в жестоком убийстве своей бывшей учительницы, а также поджоге ее дома. Обвиняемые были признаны виновными и приговорены к смертной казни, сообщает News.tut.by.

По версии обвинения, между братьями и 47-летней учительницей произошел конфликт после того, как женщина рассказала правоохранителям, что сестра братьев не исполняет должным образом свои родительские обязанности (молодая женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком).

Во время застолья дома пьяные братья вспомнили о своей неприязни к соседке, и пошли к ней домой разобраться. Когда женщина впустила молодых людей в дом, они стали избивать ее, а потом принялись бить ножом. По данным следствия, Костевы нанесли учительнице Наталье Кострице более 155 ранений.

От нанесения ножевых ударов женщина скончалась, а молодые люди украли у нее компьютер, продукты питания, а затем подожгли дом жертвы с целью скрыть следы преступления.

Сожженный дом жертвы преступления

Во время последнего слова братья говорили о раскаянии, просили о милосердии, а также извинялись перед родными убитой "за невыносимую боль и страдания", однако суд не счел эти обстоятельства смягчающими.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос отмены смертной казни в стране будет решаться через референдум.