В Аравийском море опасно сблизились российский и американский военные корабли

В ВМС США заявили, что к американскому эсминцу в Аравийском море в четверг "агрессивно приблизился" российский военный корабль. Об этом передает CNN.

"В четверг во время проведения плановых операций в северной части Аравийского моря, к USS Farragut агрессивно приблизился корабль ВМФ РФ", – говорится в заявлении ВМС США.

Американская сторона утверждает, что российский корабль проигнорировал предупреждения от американского судна, увеличивая риск столкновения. Корабль приблизился к эсминцу на расстояние 60 метров, прежде чем изменил курс.

"Farragut дал пять коротких залпов, Международный морской сигнал об опасности столкновения, и потребовал от российского судна изменить курс согласно международных правил морского движения. Российское судно сначала отказалось, но в конечном итоге изменило курс", – говорится в заявлении.

Также сообщается, что между кораблями был установлен радио-контакт, что помогло избежать худшего развития ситуации.

Как ранее сообщал Фокус:

12 декабря произошел пожар на единственном авианесущем крейсере России "Адмирал Кузнецов"