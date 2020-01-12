На Филиппинах активизировался вулкан Тааль: эвакуированы тысячи человек

В Филиппинах вулкан Тааль начал выпускать гигантские столбы пепла. Власти начали эвакуацию около 8 тысяч людей, живущих поблизости.

Об этом сообщает BBC.

Власти предупредили, что опасное извержение возможно в течение нескольких недель.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии также предупредил жителей, проживающих поблизости, о возможном "вулканическом цунами". Кроме того, полеты были приостановлены в международном аэропорту Манилы из-за вулканического пепла.

Свои дома вынуждены покинуть более шести тысяч жителей из наиболее близких к вулкану населенных пунктов Сан-Николас, Балете и Талисай. В общей сложности в провинции Батангас в ближайшие дни эвакуация может затронуть около 300 тысяч человек, передает Deutsche Welle.

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