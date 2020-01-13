Аятоллы тоже лгут. Как гибель самолета МАУ подорвала легитимность иранского режима

Исламская Республика Иран неоднократно сталкивалась с протестами в прошлом, но протесты, вызванные крушение самолета МАУ – это нечто иное, и пока не ясно, готово ли иранское правительство к такому повороту событий. Об этом пишет научный сотрудник Американского института предпринимательства (AEI), специалист по Ближнему и Среднему Востоку Майкл Рубин в своей колонке для The National Interest .

Он утверждает, что нынешние протесты против действий власти могут быть самыми серьезными в Исламской Республике. Если раньше иранские командиры могли хвастаться своим правом сбивать самолеты, случай с украинским боингом вынудил их признать свою ответственность за авиакатастрофу. Высокопоставленные иранские лидеры, с одной стороны, ошибочно ожидали нападения со стороны США, а с другой - не предприняли никаких усилий, чтобы предупредить гражданскую авиацию о том, что полеты могут совершаться в условиях боевых действий. Автор отмечает, что первоначальные "неуклюжие попытки отрицать очевидное" только подрывали моральный авторитет руководства страны.

Рубин пишет, что основа "опеки законоведов" (принцип главенства исламского шиитского духовенства в государственном управлении, - ред.) заключается в том, что старшие священнослужители заменяют Скрытого имама (который согласно теологии шиитов восстановит истинное правление ислама), пока его возвращение не приведет к утверждению справедливого, исламского и неподкупного правительства на земле. Эксперт подчеркивает, что в прошлом высокопоставленные священнослужители участвовали в коррупционных схемах, начиная от растраты госсредстр и кончая торговлей людьми, но редко когда представители Революционной гвардии и Канцелярия Верховного лидера аятолла Али Хаменеи были так нагло пойманы на лжи, как на прошлой неделе.

Представители Корпуса стражей исламской революции, говорит эксперт, всегда изображали себя защитниками народа. В этом же случае, они выглядят его убийцами, так как на борту сбитого украинского самолета находились в основном иранцы, хотя они и были гражданами разных стран. Иран не признает двойного гражданства. Граждане Канады, Великобритании, Германии или США иранского происхождения часто приезжают в Иран по иранским паспортам.

В такой ситуации иранцы вправе требовать ответственности от властей, отмечает эксперт. Теперь у режима есть выбор: либо прикрыть плоды нечестности своих высокопоставленных чиновников, включая Хаменеи, либо дать понять иранской общественности, что иранский режим на протяжении десятилетий обманывал свой народ, прикрываясь риторикой справедливости.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.