Извержение вулкана на Филиппинах: из жерла полилась лава, на очереди "вулканическое цунами"

Власти Филиппин увеличили уровень опасности извержения вулкана Тааль после того, как из его жерла полилась лава. Об этом сообщает ВВС.

Так, рано утром 13 января, лава начала извергаться из вулкана Тааль, который находится всего в 70 км к югу от столицы Манилы. Извержение лавы началось после того, как вулкан выпустил в воздух огромный столп пепла, что спровоцировало эвакуацию 8 тыс. человек из опасного района.

Тааль является наиболее активным вулканом на Филиппинах. Он расположен на острове посреди озера и является самым маленьким вулканом в мире, у которого за последние 450 лет произошло как минимум 34 извержения.

Власти в соседнем городе Батангас объявили о "стихийном бедствии", что говорит о серьезном ухудшении ситуации.

"Вулкан Тааль вступил в период сильных волнений, которые переросли в магматическое извержение с 02:49 до 04:28 по местному времени. Вулкан выпускает слабый фонтан лавы, сопровождаемый громом и вспышками молний", – сообщил Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии.

Директор института Ренато Солидум считает, что пока нет признаков еще более опасного извержения, включая "потоки пепла, камней и газа со скоростью более 60 км/ч". Несмотря на это, сейсмологи все же увеличили степень опасности с 3 до 4 уровня из 5 возможных.

Также власти предупреждают о возможном "вулканическом цунами", которое может быть вызвано падением обломков после извержения, подземными толчками и генерацией волн.

Несмотря на небольшие размеры вулкана, он является достаточно опасным. Тааль сложный тем, что у него нет ярко выраженного жерла, а сразу несколько точек извержения. Солидум называет Тааль вулканом внутри вулкана. За последние 500 лет Тааль извергался более 30 раз, последний был 1977 году.

В результате извержения вулкана в 1911 году погибли около 1500 человек, а извержение в 1974 длилось несколько месяцев.

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