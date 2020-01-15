Умер ковбой. В Вегасе скончался один из голубей с приклеенными ковбойскими шляпами

В Лас-Вегасе служба по спасению животных заявила, что умер один из трех голубей, на которых неизвестный приклеил ковбойские шляпы. Об этом сообщает Washington Post.

По словам представителей службы Lofty Hopes Pigeon Rescue, пары от клея, которым были приклеены крошечные ковбойские шляпы, могли отравить птицу. Также зоозащитники добавили, что птица-самка была слишком слабой и потеряла пальцы на лапах.

Три голубя в шляпах были впервые обнаружены на улицах Лас-Вегаса в декабре.

Эксперты утверждают, что у голубей достаточно хрупкая дыхательная система, к тому же, ветеринарам пришлось обрезать перья на головах у птиц, чтобы убрать шляпы.

На данный момент доподлинно неизвестно, стал ли клей причиной смерти одной из птиц, как и то, кто автор безумной выходки.

Так, из трех голубей-ковбоев в живых остались двое – Клак Норрис и Кулэмити Джейн.

Как ранее сообщал Фокус: