"Большой красивый монстр". Трамп готов подписать торговое соглашение с Китаем

Президент США Дональд Трамп готов подписать соглашение с Китаем, которое оставит значительные тарифы на месте и впервые накажет Пекин, если он не выполнит обещания, связанные с его валютой, интеллектуальной собственностью и торговым балансом.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Первая фаза" сделки, которую Трамп недавно назвал "большим красивым монстром", ни в коем случае не является стандартным торговым соглашением: на 86 страницах она тоньше, чем большинство по содержанию и обязательствам.

США согласились сократить вдвое 15-процентные пошлины на импорт в размере 120 млрд долларов США и отложить другие в обмен на обещания Китая провести структурные реформы и приобрести на дополнительные 200 млрд долларов США американских товаров и услуг в течение следующих двух лет.

Полный текст будет выпущен в среду.

Тем не менее, соглашение избегает серьезных проблем, лежащих в основе китайской модели государственного капитализма, таких как ограничение промышленных субсидий и государственных компаний на будущих этапах.

Ожидается, что карательные тарифы останутся на почти две трети импорта США из Китая – около 360 млрд. долларов США – до выборов как минимум в ноябре: министр финансов Стивен Мнучин заявил во вторник, что США рассмотрят вопрос о более значительном снижении тарифов только в том случае, если Китай подпишет "фазу два" торговой сделки.

"Это огромное достижение для президента и экономической команды", – сказал Мнучин журналистам в Вашингтоне, добавив, что точной даты начала торговых переговоров "второй фазы" не установлено. Вице-премьер Лю Хэ, главный торговый переговорщик Китая и главный экономический советник президента Си Цзиньпина, возглавит китайскую делегацию на церемонии подписания.

"Это большая победа для президента", – сказал Стивен Вон, который до прошлого года помогал контролировать торговую политику Трампа в качестве генерального советника и правого помощника торгового представителя США Роберта Лайтхизера. "Он заставил Китай взять на себя более строгие обязательства, чем в предыдущих соглашениях", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

В августе США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров.