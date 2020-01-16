Зеленский встретится с Дудой уже в конце января

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу с официальным визитом и проведет встречу с президентом Анджеем Дудой.

Об этом сообщает "Польское радио".

Отмечается, что Дуда 27 января, накануне 75-й годовщины освобождения бывшего нацистского концентрационного лагеря Освенцим, встретится с президентами Украины Израиля и Германии.

На торжества приглашены также королевские пары из Нидерландов и Испании, а также премьер-министр Франции.

Кроме того, на мероприятиях ожидается присутствие бывших заключенных концлагеря (около 200 человек).

Концлагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

Как ранее сообщал Фокус:

Россиийского президента Владимира Путина не пригласили на церемонию, Россию на мероприятии представит посол в Варшаве.