Лицо врага. Колумнист The Guardian — о том, почему Путин опасен для России и мира

В своей колонке обозреватель The Guardian журналист Саймон Тисдалл сравнивает президента РФ Владимира Путина с руководителем СССР Иосифом Сталиным.

По мнению журналиста, у них обоих много общего: они оба долго были у руля государства, оба нажили себе врагов и причинили своему народу немало несчастий.

"Россия при мрачном покровительстве Путина приобрела дурную славу из-за масштабной коррупции, кумовства, репрессий против внутренних оппонентов, ограничения свободы слова и военной агрессии за рубежом", – пишет Тисдалл.

Как и в случае со Сталиным, Путин не может безопасно уйти на пенсию. Для него отдать власть означает подвергнуться риску возмездия. Как юридического, так и физического.

Но, судя по всему, Путин не собирается следовать по пути отъявленных диктаторов других стран и назначать себя пожизненным президентом, как это сделал Си Цзиньпин. Теперь правительство РФ уходит в отставку, а Путин, тем временем, остается главой Госсовета, который он сам когда-то и создал. Правда, теперь статус Госсовета могут закрепить в Конституции.

Таким образом, считает журналист, Путин все-таки ценит "видимость демократической легитимности".

Есть у российского диктатора и другие варианты. Он может быть не только председателем Госсовета, но и главой Госдумы. Или руководителем партии "Единая Россия", сохраняя влияние за кулисами, как это сделал Ярослав Качиньский, лидер польской партии "Право и справедливость".

При этом недавняя отставка правительства – это ни что иное, как попытка "перезагрузить" свою администрацию перед выборами в Госдуму, которые пройдут в следующем году: эксперты говорят, что Путин боялся имиджа Медведева, который прослыл коррупционером.

Как бы там ни было, все эти изменения служат одной цели: консервации путинизма. Показывая свое намерение оставаться во власти, Путин надеется пресечь в зародыше возможную битву за позицию преемника.

Все это может быть хорошо для Путина, но совершенно плохо для России. На любых свободных и справедливых выборах его преступное наследие экономической некомпетентности, злоупотребления властью и бесстыдной продажности, приведет к Путина к проигрышу. Однако свободные и честные выборы теперь выглядят еще более отдаленными, особенно после жестокого подавления протестов в Москве прошлым летом.

Более того, Путин становится все более нетерпимым к любой форме реальной или предполагаемой оппозиции, будь то в форме организаций гражданского общества, средств массовой информации или антикоррупционных активистов, таких как Алексей Навальный.

Благодаря неумелому руководству, экономика России находится в ужасном состоянии, чрезмерно зависит от экспорта энергоносителей, испытывает недостаток в иностранных инвестициях и страдает от хронического бегства капитала. Это связано с тем, что предприятия не могут полагаться на верховенство закона для защиты договоров или предотвращения попыток вымогательства и взяточничества.

Многомиллиардные путинские проекты, призванные трансформировать Россию, так и не были реализованы, а его обещания по модернизации экономики и повышению уровня жизни плохо сочетаются с последовательным пятилетним падением реальной заработной платы и сокращением государственных пенсий.

В то же время совершенно ясно, что Путин опасается политической либерализации, которая могла бы способствовать повышению экономической конкурентоспособности и привлечению международных инвестиций. Напротив, его последние предложения направлены на дальнейшее ограничение иностранного влияния.

Путин не только отказывается выйти из Крыма, но и активно разжигает вооруженный конфликт на востоке Украины, совместно с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ведет кампанию против курдов на северо-востоке Сирии. И совсем недавно ввел российских наемников в Ливию, поддерживая повстанцев против признанного ООН правительства в Триполи.

Пагубное влияние России при Путине распространяется все дальше. Россия пытается разделить ЕС, совершает кибератаки на прибалтийские республики и проводит кампании дезинформации с целью подорвать демократические процессы в Великобритании и США. Российские вето сделали Совет Безопасности ООН бесполезным.

"У Путина много лиц: он и мачо-патриот, правый популист, циничный манипулятор и безжалостный военоначальник. И все это идет вразрез с интересами российского народа. Все это враждебно по отношению к западным принципам свободы и демократии", – пишет Тисдалл.

"Будущее, в котором Путин укрепляет свое нигилистическое правление – ужасно. Лицо Путина – это лицо врага. В таком ключе Путина и нужно воспринимать", – подводит черту журналист.

C оригиналом колонки можна ознакомится по ссылке.