В Иране пока не хотят отдавать Украине "черные ящики" с Boeing 737

Иранские эксперты сейчас изучают "черные ящики" сбитого боинга МАУ. Решения по их передачи другим странам пока нет.

Об этом пишет иранское издание IRNA, ссылаясь на главу комиссии по расследованию аварий гражданской авиации Хасана Резайефара.

"Мы пытаемся расшифровать "черные ящики" здесь, в Иране. Мы можем передать их в Украину или Францию, но пока такого решения не принято", – говорит Резайефар.

Ранее он же заявлял, что Иран не в состоянии расшифровать "черные ящики" с украинского лайнера, поскольку потерпевший крушение самолет был произведен совсем недавно, в 2016 году.

Поэтому в Иране думали отправить "ящики" во Францию. Запрос на их получение Ирану отправляла и украинская сторона, но ответа на него не последовало.

Буквально вчера Резайефар говорил, что Иран готов отправить в Киев "черные ящики" со сбитого в Тегеране украинского самолета.

Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации также сообщали, что расшифровка бортовых самописцев лайнера будет вестись на территории Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.