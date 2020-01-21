Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 лет тюрьмы за взятки

Мир
После оглашения приговора Мэн Хунвэй сказал, что не будет подавать апелляцию

Бывший глава международного полицейского агентства Интерпол Мэн Хунвэй приговорен китайским судом к 13 с половиной годам тюремного заключения за коррупционные действия. Об этом сообщает South China Morning Post.

В ходе судебного разбирательства Мэн Хунвэй, первый человек из Китая, возглавивший Интерпол, также был оштрафован на 2 миллиона юаней (около 290 000 долларов США).

После оглашения приговора Мэн Хунвэй сказал, что не подаст апелляции.

Согласно вердикту суда, в период с 2005 по 2017 годы, Мэн Хунвэй, занимая должности министра общественной безопасности и начальника морской полиции Китая,  использовал преимущества своего положения, чтобы получить взятки на общую сумму 14,46 млн юаней (2 млн долларов США).

Как ранее сообщал Фокус: