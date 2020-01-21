Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 лет тюрьмы за взятки

Бывший глава международного полицейского агентства Интерпол Мэн Хунвэй приговорен китайским судом к 13 с половиной годам тюремного заключения за коррупционные действия. Об этом сообщает South China Morning Post.

В ходе судебного разбирательства Мэн Хунвэй, первый человек из Китая, возглавивший Интерпол, также был оштрафован на 2 миллиона юаней (около 290 000 долларов США).

После оглашения приговора Мэн Хунвэй сказал, что не подаст апелляции.

Согласно вердикту суда, в период с 2005 по 2017 годы, Мэн Хунвэй, занимая должности министра общественной безопасности и начальника морской полиции Китая, использовал преимущества своего положения, чтобы получить взятки на общую сумму 14,46 млн юаней (2 млн долларов США).

Как ранее сообщал Фокус:

В сентябре 2018 года Мэн Хунвея задержали во вермя его поездки в Китай. Власти Китая обвинили Хунвэя во взяточничестве и других преступлениях, в том числе и политического характера. 7 октября он подал в отставку.