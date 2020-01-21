США ужесточит выдачу туристических виз, чтобы бороться с "родильным туризмом", – СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ужесточить выдачу виз иностранкам, которые приезжают в Америку с целью родить там ребенка. Об этом сообщает издание Axios.

В соответствии с конституцией США, ребенок, родившийся в Америке, автоматически имеет право на получение американского гражданства. Это обстоятельство мотивирует будущих рожениц, преимущественно из экономически неблагоприятных стран, ехать в США, чтобы родить там детей.

Чиновникам Государственного департамента будут предоставлены полномочия отказывать иностранкам в выдаче краткосрочных деловых и туристических виз, если они сочтут, что цель поездки – рождение ребенка на территории США.

Источник издания в Госдепе заявил, что "изменение направлено на устранение рисков национальной безопасности", связанных с "родильным туризмом".

По словам еще одного источника, такое решение является частью более широких усилий администрации Трампа по усилению процесса проверки виз в целом.

Официального подсчета младенцев, рожденных иностранными посетителями в США, не существует, но по оценкам близкого к аппарату Трампа Центра исследования иммиграции, ежегодно на территории США рождается примерно 33 тыс. детей иностранцев.

14-я поправка к конституции США, введенная после окончания гражданской войны в 1868 году, закрепила предоставление гражданства любому лицу, родившемуся на территории Соединенных Штатов. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал это положение, называя его магнитом для нелегальной миграции.

Как ранее сообщал Фокус:

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