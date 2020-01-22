"Выйдите, пожалуйста": Макрон в Израиле поругался с полицейскими

Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Иерусалим поругался с местными полицейскими. Видео инцидента появилось в Twitter.

"Мне не нравится, что вы сделали передо мной. Выйдите на улицу, пожалуйста", – говорит Макрон в сторону израильтян и указывает пальцем на выход у себя за спиной.

"У нас прекрасный мир, вы делаете отличную работу в городе, я ценю. Пожалуйста, уважайте правила, как они есть веками, они не изменятся со мной. Пожалуйста, все уважайте правила", – эмоционально добавил Макрон.

Перепалка произошла при входе в базилику Святой Анны. Макрон был возмущен тем, что полиция хотела войти вместе с ним. Сама базилика находится в Старом городе Иерусалима. Однако с 1856 года ею управляет французское консульство. В XIX веке храм подарили императору Наполеону III.

Как поясняет Reuters, Франция считает провокацией, когда израильская полиция входит в храм в части Иерусалима, захваченной и аннексированной Израилем в ходе войны на Ближнем Востоке 1967 года.

Кстати, в 1996 году похожий случай произошел с французским президентом Жаком Шираком в той самой церкви. Тогда Ширак сказал одному из силовиков Израиля, что его поведение было провокационным, и пригрозил вернуться домой. Ширак отказался входить в базилику, пока израильская служба безопасности не покинула это место.

Как ранее сообщал Фокус:

Эммануэль Макрон находится в Израиле с официальным визитом. 23 января в Иерусалиме пройдут памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим и дню памяти жертв Холокоста.