Сорос набросился на Facebook: Они в сговоре с Трампом

89-летний американский миллиардер Джордж Сорос, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что между Facebook и президентом США Дональдом Трампом существует некая договоренность, в рамках которой компания помогает Дональду Трампу в предвыборной гонке.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Я думаю, что между Трампом и Facebook действует что-то вроде неформальной взаимопомощи или соглашения. Facebook будет сотрудничать (с Белым домом), чтобы переизбрать Трампа, а Трамп будет защищать Facebook", − заявил Сорос.

В ходе своего выступления американский финансист также обвинил Трампа в пренебрежении интересами США в угоду собственным и назвал его "мошенником и абсолютным нарциссом".

Кроме того, Сорос пообещал выделить один миллиард долларов на создание глобального университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменениями климата, назвав их двойными вызовами, угрожающими выживанию цивилизации.

"В качестве долгосрочной стратегии наша главная надежда заключается в доступе к качественному образованию, в частности образованию, которое укрепляет автономию личности, развивая критическое мышление и подчеркивая академическую свободу", – сказал Сорос.

Он подчеркнул, что этот год и несколько следующих лет станут определяющими, в каком направлении будет развиваться мир, связав это с судьбами президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина.

"Принимая во внимание чрезвычайную климатическую ситуацию и волнения во всем мире, не будет преувеличением сказать, что 2020 год и последующие несколько лет будут определять не только судьбу Си и Трампа, но и судьбу мира", – сказал Сорос.

Как ранее сообщал Фокус:

После избрания Дональда Трампа на пост президента США, Джордж Сорос заявил, что демократия в мире переживает кризис, а Трамп является потенциальным диктатором.

Сорос также сказал, что что Европейский союз может повторить судьбу Советского Союза в 1991 году.