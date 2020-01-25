Реальный "Волк с Уолл-стрит" подал в суд на создателей фильма и требует 300 млн долларов

Бывший американский брокер, а ныне оратор-мотиватор, Джордан Белфорт, роль которого Леонардо Ди Каприо сыграл в фильме Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит", подал в суд на создателей ленты – компанию Red Granite Pictures. Об этом сообщает Forbes.

Бизнесмен требует 300 миллионов долларов из-за связей генерального директора с мошенничеством по отмыванию денег в Малайзии. Бизнесмен утверждает, что был обманут Red Granite Pictures во время продажи прав на экранизацию своей автобиографии.

По словам бывшего брокера, если бы он знал о махинациях малазийцев, то никогда бы не согласился на продажу прав. Белфорд уверяет, что он искренне надеялся на то, что это будет его первая честная сделка в жизни.

"Иск Белфорта - не что иное, как отчаянная и в высшей степени ироничная попытка выйти из-под соглашения, которое впервые в его жизни сделало его богатым и известным благодаря законным и законным средствам", - заявил адвокат Мэтью Шварц из Boies Schiller Flexner, представляющей Red Granite.

В июле прошлого года соучредитель голливудской продюсерской компании Red Granite Pictures Риза Азиз был обвинен в пяти эпизодах преступлений на общую сумму $248 млн. По версии следствия, его продюсерская компания профинансировала три фильма, используя средства, которые, как они подозревают, были украдены у государственного фонда 1Malaysia Development Berhad.

Ранее минюст США заявил в гражданских исках, что более 4,5 млрд долларов из 1MDB были отмыты через сложную сеть транзакций и подставных компаний с 2009 по 2014 год.

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