Умер одиозный российский священник Чаплин, который поддерживал боевиков на Донбассе

В Москве в возрасте 51-го года скончался бывший спикер РПЦ, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам очевидцев, Чаплин сидел на лавочке возле храма, когда ему стало плохо. Он упал, а через 15 минут медики, которые приехали на "скорой", констатировали его смерть.

По предварительным данным, у священника произошла остановка сердца.

Кончину Чаплина подтвердил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда.

"Сегодня умер отец Всеволод Чаплин... Мы не один год вместе проработали, много общались, порой сильно спорили... Царствие Небесное!" – сказал Легода.

Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва заявил, что Чаплин символизировал собой эпоху.

"Скончался отец Всеволод Чаплин. Тоже эпоха. Царствие небесное", – сказал он.

Чаплин был известен своими скандальными высказываниями на политические и социально-общественные темы, в частности своей украинофобской риторикой. Он поддерживал боевиков на Донбассе, а также требовал отделить от Украины 8 областей от Харькова до Одессы и включить их в состав России.

Он заявлял: "Не должно быть такого государства, как Украина, в принципе".

Российская пресса часто брала комментарии и интервью у священника и цитировала его громкие оценочные суждения о ситуации в мире, вследствие чего он был одной из самых узнаваемых и спорных фигур в РПЦ.

Всеволод Чаплин родился в семье профессора-агностика, его приемный дед по линии матери был внуком Константина Циолковского – одного из основателей ракетостроения. После школы он решил связать свою жизнь с РПЦ, окончил Московскую Духовную Семинарию в 1990 году. Был председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества. С 2009 по 2016 годы – член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ.

Как ранее сообщал Фокус:

Всеволод Чаплин заявлял, что церковь равна государству и может представлять большинство россиян.