В России мужчина оставил двух детей в аэропорту вместе с запиской, что их нечем кормить

В московском аэропорту "Шереметьево" отец бросил двух малолетних детей, оставив с ними записку, что поступает так, потому что их нечем кормить. Об этом сообщает Telrgram-канал 112.

В сообщении говорится, что инцидент произошл несколько часов назад. Отец и двое его сыновей (5 и 7 лет) прилетели в Москву из Хабаровска.

Папа в записке написал, что нет денег, нечем кормить семью, и поэтому ему приходится детей оставить.

Сотрудникам аэропорта дети рассказали, что таким образом с ними уже поступали. У малышей с собой оказались все документы, даже школьные дневники.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают горе-отца, а также родственников мальчиков.

Как сообщает news-r.ru, полиция уже выяснила, что «Кукушкой» оказался 41-летний мужчина из города Комсомольска-на-Амуре. В настоящее время дети накормлены и находятся с правоохранителями.

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