Жену Коби Брайанта от смерти в авиакатастрофе спасла договоренность с мужем
Звезда НБА и "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант, который погиб 26 января в авиакатстрофе, постоянно использовал вертолет для поездок в Лос-Анжелес.Однако у него с женой Ванессой была договоренность никогда не летать вместе.
Об этом сообщает издание Peoplе.
"Он и Ванесса договорились никогда не летать вместе на вертолете", – приводит издание слова одного из близких семьи Брайантов.
Но, эта договоренность не спасла среднюю дочь семьи Брайянтов 13-летнюю Джианну-Марию.
На руках у Ваннессы остались семнадцатилетняя Наталья, тринадцатилетняя Джианна, трехлетняя Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.
Тот же источник также сообщил изданию, что Брайант летал на вертолете только с пилотом Ара Зобаяном, который тоже погиб в катастрофе.
Как ранее писал Фокус:
- Коби летел на баскетбольный матч, в котором должна была играть Джианна-Мария Оноре. Брайант тренировал школьную команду Джианны и готовил из нее будущую баскетболистку.
- На борту вертолета Sikorsky S-76, которым летел баскетболист Коби Брайант, кроме изветного спортсмена было еще восемь человек. Погибли 13-летняя дочь Коби Джианна, а также бейсбольный тренер Кэри Атобелли с женой и дочкой.