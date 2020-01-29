Жену Коби Брайанта от смерти в авиакатастрофе спасла договоренность с мужем

Звезда НБА и "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант, который погиб 26 января в авиакатстрофе, постоянно использовал вертолет для поездок в Лос-Анжелес.Однако у него с женой Ванессой была договоренность никогда не летать вместе.

Об этом сообщает издание Peoplе.

"Он и Ванесса договорились никогда не летать вместе на вертолете", – приводит издание слова одного из близких семьи Брайантов.

Но, эта договоренность не спасла среднюю дочь семьи Брайянтов 13-летнюю Джианну-Марию.

На руках у Ваннессы остались семнадцатилетняя Наталья, тринадцатилетняя Джианна, трехлетняя Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.

Тот же источник также сообщил изданию, что Брайант летал на вертолете только с пилотом Ара Зобаяном, который тоже погиб в катастрофе.

Как ранее писал Фокус:

Коби летел на баскетбольный матч, в котором должна была играть Джианна-Мария Оноре. Брайант тренировал школьную команду Джианны и готовил из нее будущую баскетболистку.