Кремлевское дзюдо. Quartz — о том, как русские тролли подрывают американскую демократию

Российские тролли и боты совершенствуют свое мастерство, но большую часть их работы выполняют обычные пользователи интернета. Об этом пишет международное новостное агентство Quartz.

"Каждый в Twitter обвиняет друг друга в том, что он проплаченный тролль или бот. Некоторые говорят, что хэштег #AdamSchiffROCKS (посты в поддержку конгрессмена-демократа Адама Шиффа, одного из главных обвинителей Дональда Трампа в деле об импичменте, - ред.) стал вирусным благодаря ботам, которым заплатил главный оппонент консерваторов Джордж Сорос. Других уличают в том, что они иностранные марионетки даже за грамматические ошибки, и всех, кто находится на противоположной стороне спора", – говорится в статье.

По словам исследователей, настоящие российские тролли и боты научились лучше скрываться в соцсетях. Но, похоже, им даже ничего не нужно делать, чтобы посеять хаос и раздор – за них это сделают обычные пользователи интернета, считают аналитики.

"Существует реальная опасность указывать пальцем и обвинять без отсутствия веских доказательств. Когда у нас будет больше доказательств фактических российских операций, влияние этих новостей будет сведено к минимуму, поскольку мы будем выдвигать обвинения на протяжении всего избирательного цикла", – заявил исследователь из Лаборатории цифровых криминалистических исследований Атлантического совета Эмерсон Брукинг.

Он сообщил, что "политизация дезинформации" угрожает изучению дезинформации. Общий фон становится "настолько запутанным и загрязненным, что ясность реальных угроз теряется".

Легко обвинить любого пользователя соцсети, что он тролль без каких-либо реальных доказательств, но такие обвинения, как правило, получают много кликов. Такого рода проверка сложна даже для специалистов в этой области, отметил Брукинг.

Например, его исследование показало, что поведение старых пользователей Facebook "по сути идентично" онлайн-марионеткам, управляемым из-за границы.

"Если вы видите подозрительную активность в сети, вы не должны относиться к ней серьезно. Вы не должны позволять влиять этому на ваши политические решения, но это также не означает, что это государственная операция. Вы не должны предполагать, что любой, у кого странное имя пользователя, является российским агентом", – добавил Брукинг.

Также эксперт советует не заглядывать слишком далеко, например, в Россию. Непосредственно в США есть люди, которые используют те же методы, что и сети ботов. Так, в конце 2019 года Facebook удалил сотни про-Трамповских аккаунтов, которые создавались на территории США.

Брукинг обратил внимание на то, что среднестатистический пользователь никак не может повлиять на ситуацию с дезинформацией.

"Эти ложные обвинения исходят от людей с большими платформами, которые считают, что обозначить кого-либо ботом или российским троллем – отличный способ собрать аудиторию. Лучший способ решить эту проблему – создать авторитетной исследовательское сообщество, которое может самостоятельно оценить достоверность обвинений и при необходимости, отбросить их. Такой процесс только начинается в области дезинформационных исследований", – подытожил эксперт.