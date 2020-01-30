Министр торговли США заявил, что китайский коронавирус вернет рабочие места в Америку

Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что китайский коронавирус может "помочь" в создании новых рабочих мест в США, поскольку компании будут переводить свои операции из пострадавших районов. Об этом сообщает Washington post.

В своем выступлении на канале Fox Business Росс сказал, что "не хочет говорить о победных танцах на фоне очень опасной болезни" и выразил сочувствие пострадавшим. Но также он подчеркнул, что вирус стал предметом повышенного внимания для американских предприятий, которые стремятся определить, как вспышка повлияет на цепочки их поставок. В пример министр привел атипичную пневмонию в 2003 году, "африканский вирусу свиней", а теперь и коронавирус, "как еще один фактор риска, который необходимой учитывать людям".

"Я думаю, что это поможет ускорить возвращение рабочих мест в Северную Америку, отчасти в США, и возможно, в Мексику", – заявил Росс.

Представители сферы здравоохранения раскритиковали комментарии Росса как неточные и опасные. Исполнительный директор Американской ассоциации общественного здравоохранения США Жорж Бенджамин заявил, что у американских компаний есть больше причин для беспокойств из-за насилия с применением оружия или вспышек кори на государственном уровне "с точки зрения фактического риска для их здоровья, чем коронавирус".

"Чиновник такого уровня, который делает безответственные комментарии, выступая по вопросам, в которых у него нет опыта, а также нет никаких научных или исторических доказательств его слов", – охарактеризовал Бенджамин министра торговли.

Несмотря на это, в четверг, 30 января, мировые рынки упали. Рынки Китая все еще закрыты из-за продленных каникул, но индекс Hang Seng в Гонконге упал более чем на 2,5%, а японский Nikkei снизился на 1,7%. Промышленные фьючерсы Dow Jones могут упасть более чем на 220 пунктов.

Председатель управляющего совета Федеральной резервной системы Джером Пауэлл ранее заявлял, что "не собирается спекулировать на этот счет".

"Ситуация действительно находится на ранней стадии развития. Очень мало определенности относительно того, как далеко будет распространяться вирус и каковы будут макроэкономические последствия", – заявил Пауэлл.

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