Скончался один из последних "асов", участвовавших в "Битве за Британию" во время Второй Мировой

В британском Хэмпшире скончался один из последних пилотов, который участвовал в "Битве за Британию" в 1940 году. 101-летнему ветеран был "асом", пилотом, который сбил пять и более вражеских самолетов. Об этом пишет Daily Mail.

Мистер Фарнс был единственным из трех тысяч пилотов, которые сражались в небе над Британией, который смог посетить торжества, посвященные Дню Памяти в июле прошлого года, всего за неделю до своего 101 дня рождения.

Он вступил в резерв добровольцев в 1938 году. В мае 1940 года прибыл в Бетенвиль, Франция, откуда совершил несколько боевых вылетов и сбил четыре вражеских самолета.

Во время "Битвы за Британию" он сбил шесть самолетов, один, вероятно, уничтожил и шесть подбил. Пол Фарнс был награжден медалью "За выдающиеся полеты" 22 октября 1940 года.

Про свое участие в битве он рассказывал, что рано встал, взлетел и в кабине самолета было очень холодно. "Когда я впервые увидел вражеский самолет, то подумал: "О, война действительно началась".

После получения звания офицера он служил летным инструктором и сражался на Мальте с эскадрой № 229, а также служил в Северной Африке и Ираке.

Когда Вторая мировая война закончилась, Пол Фарнс командовал двумя эскадронами в Великобритании. Оставаясь в ВВС до 1958 года, он ушел в отставку в качестве командира эскадрильи, сохранив за собой звание командира крыла.

В мирное время мистер Фарнс управлял отелем в Уортинге вместе с женой. У них было трое детей: дочь Линда и сын Джонатана. Еще один сын, Николас, умер в 1954 году.

Сейчас живы еще двое пилотов: Уильям Кларк, 100 лет и Джон Хемингуэй, 100 лет.

"Битва за Британию" - название крупномасштабной воздушной битвы между Германией и Великобританией, которая длилась с 10 июля по 30 октября 1940 года. В ходе ожесточённых воздушных боёв Королевские ВВС Великобритании (РАФ) отразили попытки ВВС Третьего рейха (Люфтваффе) достигнуть превосходства в воздухе. "Битве за Британию" предшествовала эвакуация британских войск из Дюнкерка и капитуляция Франции.

Как ранее писал Фокус:

В прошлом году скончался еще один пилот, бравший участие в "Битве за Британию". Морису Моундсону был 101 год. Во время воздушного сражения его самолет был подбит, и он выпрыгнул из пылающей машины с парашютом.