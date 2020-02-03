В Иране решили больше не делиться с Украиной материалами по сбитому самолету

В Иране решили отныне не делиться с Украиной материалами по делу авиакатастрофы самолета МАУ после утечки информации из украинских СМИ.

Об этом сообщил директор по расследованию авиационных происшествий в Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар, пишет иранское агентство Mehr.

Аудиофайл, обнародованный украинскими СМИ, был частью доказательств, которые были предоставлены украинским экспертам в рамках совместного расследования следственной группы, отмечает агентство.

"Группа по техническому расследованию аварии украинского авиалайнера странным образом опубликовала секретный аудиофайл переговоров пилота самолета, летевшего одновременно с украинским самолетом", – сказал он

Резаифар подчеркнул, что после таких действий украинской стороны в Иране приняли решение больше не делиться доказательствами.

Напомним, ТСН опубликовала запись, в котором пилот иранского лайнера авиакомпании Iran Aseman Airlines, который в одно время с крушением самолета МАУ под Тегераном, шел на посадку в столице Ирана, заявил, что видел пуск ракеты и взрыв украинского самолета. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что публикация новой записи переговоров диспетчера аэропорта Тегерана и пилота иранской авиакомпании, который видел запуск и попадание ракеты в борт МАУ доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что самолет сбила ракета, это им было известно уже на момент сбития.

Как ранее сообщал Фокус:

Издание IRNA сообщило, что иранские эксперты сейчас изучают "черные ящики" сбитого боинга МАУ. Решения по их передачи другим странам пока нет.

Хотя ранее в Иране заявляли, о готовности отправить в Киев "черные ящики" со сбитого в Тегеране украинского самолета.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также говорил о сложностях, возникших в переговорах с Ираном по вопросу бортовых самописцев: между Ираном и Украиной идут постоянные консультации.

Группа иранских экспертов прибудет в Украину, чтобы оценить технические возможности Украины для расшифровки "черных ящиков".