Импичмент Трампа: сенатор-республиканец впервые заявил, что поддержит одну из статей обвинения

Мир
Мит Ромни признал, что его решение будет осуждено коллегами по партии

Сенатор Республиканской партии от штата Юта Мит Ромни заявил, что проголосует за одну из статей обвинения в рамках импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Об этом сообщает  ABC News.

По его словам, это статья о злоупотреблении властью.

"Сложный вопрос, на который конституция обязывает сенаторов дать ответ, заключается в том, совершил ли президент столь крайнюю и вопиющее действие, чтобы она соответствовала особо тяжкому преступлению или проступку. И ответ – да. Президент просил иностранное правительство начать расследование в отношении своего политического оппонента. Он приостановил крайне необходимую этому правительству военную помощь, чтобы надавить на него. Он задержал выделенные средства союзнику США (Украине), который ведет войну с российским агрессором",  – сказал сенатор.

В то же время Ромни заявил, что не поддержит вторую статью импичмента Дональда Трампа  – препятствование работе Конгресса США.

Он также признал, что его решение, скорее всего, будет осуждено его коллегами по Республиканской партии.

"Я признаю, что мой вердикт не сместит президента с его поста. Результаты этого сенатского суда, по сути, будут обжалованы в вышестоящем суде, решением американского народа (на президентских выборах). Мой голос, скорее всего, будет в меньшинстве в сенате, но независимо от этого, своим голосованием я скажу своим детям и их детям, что я выполнил свой долг в меру своих способностей, полагая, что моя страна ожидает этого от меня",  – подытожил Ромни.

Отметим, что впервые в американской политической истории сенатор поддержит обвинения против президента из своей же партии.

Напомним, сегодня Сенат вынесет свое решение по импичменту Трампу. Начало итогового заседания назначили на 16:00 по вашингтонскому времени 5 февраля (23:00 по Киеву). Ожидается, что в среду Сенат оправдает Трампа, поскольку в Верхней палате Конгресса большинство принадлежит республиканцам (52 мандата из 100), и противники главы Белого дома не смогут набрать необходимые для его отстранения две трети голосов.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента. Президента обвинили в злоупотреблении властью в вопросе Украины, а также в препятствовании расследованию Конгресса. 
  • 16 января Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа.