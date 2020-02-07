Выборы в США: противник Трампа внутри Республиканской партии выбыл из гонки

Один из кандидатов на пост президента США от Республиканской партии, открытый противник Дональда Трампа Джо Уолш снял свою кандидатуру с предвыборной гонки. Об этом сообщает CNN.

Такое решение было принято Уолшем после сокрушительного поражения действующему президенту на кокусе в штате Айова. Там ему удалось набрать лишь 1% голосов сторонников Республиканской партии. Трамп, в свою очередь, набрал 97,2% глосов, а еще один кандидат от штата Массачусетс Уильям Уэлд, занявший второе место, лишь 1,3%.

После этого Уолш обвинил партию в том, что она создает "культ" Трампа, которого поэтому и нельзя победить на партийных праймериз и кокусах.

"Я участвовал в этом, потому что думал, что действительно важно, чтобы был республиканец, настоящий республиканец, который каждый день кричал бы этому президенту (Трампу) о его непригодности", – сказал политик.

"Теперь нет никакого смысла, как для меня, так и для любого другого кандидата-республиканца участвовать в этом", – добавил он.

Уолш заявил, что сделает все возможное, чтобы остановить Трампа, которого считает "угрозой для страны". В этом он даже готов помогать любому кандидату на выборах от конкурирующей Демократической партии.

"Трамп действительно главная угроза для этой страны сейчас. Любой демократ будет лучше, чем Трамп в Белом доме", – сказал Уолш.

Кандидат в президенты от Республиканской партии будет избран в ходе партийных праймериз, запланированных на февраль-июнь 2020-го. Перед этим проходят кокусы – неофициальные собрания сторонников или членов партии. Их используют для первичного выдвижения кандидатов в президенты от партий, которые затем формально утверждаются на праймериз.

Как ранее сообщал Фокус:

В ночь на 4 февраля в штате Айова состоялись первые кокусы – внутрипартийные выборы в демократической и республиканской партиях. У республиканцев ожидаемо победил Дональд Трамп, у демократов, неожиданно, - Пит Будиджеж.