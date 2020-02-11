Известный в Китае эпидемиолог считает, что вспышка коронавируса закончится в апреле

Старший медицинский советник правительства Китая, эпидемиолог Чжун Наньшань считает, что вспышка коронавируса может завершиться к апрелю. Об этом эксперт сообщил Reuters.

По словам 83-летнего эпидемиолога, который получил известность в борьбе с эпидемией атипичной пневмонии в 2003 году, вспышка вируса в Китае в этом месяце почти достигла своего пика. Чжун добавил, что вспышка вскоре замедлится, так как число новых заболевших уже начало снижаться в некоторых регионах страны.

Эпидемиолог подтвердил, что по предварительным подсчетам, пик должен наступить в середине или в конце февраля, за которым последует стабилизация количества заболевших и снижение.

"Я надеюсь, что эта вспышка может закончиться примерно в апреле. Мы не знаем, почему вирус так заразен, так что это большая проблема", – заявил медик.

В это же время, Чжун говорит, что число новых случаев в южной провинции Гуандун, а также провинции Чжэцзян и других местах постепенно снижается.

Эпидемиолог поприветствовал решение властей закрыть Ухань, которая "потеряла контроль над вирусом еще на ранней стадии".

"Местное правительство, местные органы здравоохранения должны нести ответственность за это. Их работа не было хорошо выполнена", – подчеркнул Чжун.

Также медик прокомментировал то, как ранее нежелание правительства Китая делиться информацией продлило вспышку вируса SARS. В этот раз, по мнению Чжуна, Пекин намного лучше справился с такими вопросами, как прозрачность и сотрудничество с ВОЗ.

Но, по словам эпидемиолога, необходимо сделать еще больше, в том числе положить конец торговле дикими животными, улучшить международное сотрудничество в области гигиенических технологий, улучшить работу центров по борьбе с болезнями и создать глобальную систему для предупреждения потенциальных эпидемий.

Кроме этого, эпидемиолог сообщил, что уровень выздоровления довольно низок – менее 10% подтвержденных случаев, такие данные являются следствием того, что "власти ничего не оставляют на волю случая". Так, многие выздоровевшие пациенты все еще находятся в зоне карантина для перестраховки.

Чжун добавил, что ношение масок за пределами зон заражения не всегда необходимо, а запрет США на въезд из Китая был чрезмерной реакцией.

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