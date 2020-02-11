Бесконечный круиз. Четвертая страна не пустила в свой порт пассажирский лайнер из Гонконга

Правительство Таиланда отказало круизному лайнеру Westerdam в заходе в порт Лаем Чабанг неподалеку от Бангкока. Это уже четвертая страна, которая не разрешила кораблю пристать к своим берегам. Об этом сообщает Forbes.

"Издан указ. Отказать в швартовке", – написал министр в Facebook.

Лайнер с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа вышел из Гонконга 1 февраля. Он планировал совершить заходы в ряд японских портов – на остров Исигаки и в город Наха (Окинава) на юге страны, а также посетить Нагасаки и залив Хаката (город Фукуока). Конечной точкой маршрута должна была стать Йокогама, откуда планировалось начать новый тур.

Однако Япония отказала лайнеру в заходе в порты из-за опасений, что на его борту могут быть люди с подозрением коронавирус 2019-nCoV. Аналогичные запреты выдали также Филиппины и Гуам (остров в западной части Тихого океана, имеющий статус неинкорпорированной организованной территории США).

Компания-оператор судна Holland America Line сообщила, что 13 февраля высадит пассажиров в порту Лаем Чабанг в Таиланде, после чего они смогут вылететь домой из Бангкока. Теперь эти планы придется пересмотреть.

В компании также сообщили, что симптомы коронавируса не выявлены ни у кого из пассажиров и членов экипажа.

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