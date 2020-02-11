Под угрозой 60% населения Земли. Эпидемиологи рассказали, почему коронавирус нужно остановить

Ведущий эпидемиолог общественного здравоохранения Гонконга, профессор Габриэль Люн заявил, что эпидемия коронавируса может распространиться на две трети населения мира, если не контролировать вспышку. Об этом сообщает The Guardian.

Такое заявление профессор кафедры медицины общественного здоровья в Университете Гонконга Люн сделал после того, как глава ВОЗ сообщил, что недавние случаи заражения коронавирусом среди тех, кто никогда не посещал Китай, могут быть "верхушкой айсберга".

По словам эксперта, теперь главный вопрос – выяснить размер и очертания этого айсберга. Большинство исследователей полагают, что каждый зараженный человек может в среднем передать вирус примерно 2,5 другим людям. Согласно таким подсчетам, под угрозой окажутся 60-80% населения планеты.

"Шестьдесят процентов населения мира – это ужасно большое число", – заявил Люн.

Даже если общая смертность составляет всего 1%, что вполне возможно, принимая во внимание более легкие случаи, число погибших будет огромным, считает профессор.

На совещании ВОЗ в Женеве, Люн собирается обратить внимание на то, что основной проблемой является масштаб растущей всемирной эпидемии. Вторым приоритетом он называет выяснение того, сработали ли меры Китая по сдерживанию вспышки. Если план китайского правительства сработал, то о подобных мерах должны задуматься и другие страны мира, говорит эпидемиолог.

В январе Люн предупреждал, что в китайских городах, скорее всего, вспышки будут "расти в геометрической прогрессии", отставая от Ухани всего на одну-две недели. В крупных городах во всем мире вспышки коронавируса будут неизбежными из-за значительного перемещения инфицированных людей, у которых еще не появились симптомы.

"Заразится ли 60-80% населения мира? Возможно, нет. Может быть, это будет происходить волнами. Может быть, вирус ослабит свою летальность, так как сам не сможет выжить, если будет убивать все на своем пути", – говорит эпидемиолог.

По мнению Люна, если китайская блокировка не сработала, появляется еще один неприятный факт: коронавирус, возможно, не удастся локализовать. Тогда миру придется бросить все силы не на сдерживание вируса, а на смягчение его последствий.

Но пока что меры по сдерживанию вспышки важны. Люн заявил, что люди, которые заражаются, но не проявляют симптомов, остаются огромной проблемой. Карантин необходим, чтобы вирус не распространялся. В идеале, в карантинных лагерях или на круизном судне, при появлении каждого нового зараженного, время карантина должно увеличиваться еще на 14 дней для всех остальных.

В это же время, другой известный в Китае эпидемиолог считает, что вспышка коронавируса закончится в апреле. Чжун Наньшань заявил, что пик заболевания наступит в середине или конце февраля.

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