Для борьбы с терроризмом. В Калининграде в кабинетах гинекологов установили видеокамеры

В Калининграде в кабинете гинеколога местного роддома установили видеокамеру.

Об этом сообщает НТВ.

Одна посетительница зашла в кабинет гинеколога и, расположившись на кушетке для осмотра, прямо над собой заметила видеокамеру. Потом обратилась с жалобами к правоохранителям. Оттуда ее отправили назад к тем же докторам, которые объяснили, что видеофиксация нужна для борьбы с терроризмом.

Правозащитница Жанна Демчук направилась к заведующей консультацией. С порога Анна Аникеева попросила прекратить видеосъемку и на вопросы отвечать категорически отказалась.

Пациентка Екатерина Серебренникова, заметив видеокамеру, решила найти единомышленников. Совместными усилиями направили жалобу в Минздрав Калининграда. Оттуда пришел документ, в котором кабинет гинеколога признается публичным местом, а значит видеосъемка там разрешена.

Из роддома №4 пришел документ с другим содержанием. В ней установка системы наблюдения объясняется законами о противодействии коррупции и терроризму.

По словам медицинского юриста Жанны Алтунян, акты коррупции и терроризма вряд ли происходят непосредственно в гинекологическом кресле.

"Просто факт обращения к врачу – это уже тайна, которая не может быть передана третьим лицам", – заявила она.

Но главврач роддома, который и распорядился оснастить все кабинеты камерами и на чей компьютер, как выяснилось, выводится изображение с них, не видит ничего страшного в этом. По его словам, только системному администратору известно, на какой сервер записываются видеозаписи.

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