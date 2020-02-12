У демократов США новый лидер: Сандерс побеждает на праймериз в штате Нью-Гэмпшир

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс побеждает на праймериз (первичных выборах) Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.

Об этом сообщает The New York Times.

После подсчета 87% бюллетеней Сандерс набирает 25,7% голосов. У бывшего мэра города Саут-Бенд в штате Индиана Пита Буттиджича 24,4%, у сенатора от штата Миннесота Эми Клобушар – 19,8 %. Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен занимает четвертое место (9,3% голосов).

Бывший вице-президент США Джо Байден, считавшийся фаворитом среди демократов, занимает только пятое место с 8,4% голосов.

Это худший результат для Байдена, который принимал активное участие в предвыборной кампании в Нью-Гемпшире. При этом в январе он возглавил минимум несколько опросов общественного мнения. Но, как и в Айове, поддержка Байдена упала в последний момент.

Еще два кандидата – предприниматель Эндрю Янг и сенатор от Колорадо Майкл Беннет – снялись с предвыборной гонки.

На праймериз республиканцев, которые прошли в Нью-Гэмпшире одновременно с праймериз демократов, с большим отрывом лидирует Дональд Трамп. По итогам подсчета 86% бюллетеней он набирает 85,5% голосов.

Как ранее сообщал Фокус:

В ночь на 4 февраля в штате Айова состоялись первые кокусы – внутрипартийные выборы в демократической и республиканской партиях. У республиканцев ожидаемо победил Дональд Трамп, у демократов, неожиданно, - Пит Будиджеж.

После Айовы, мало кто говорит о перспективах Буттиджаджа как единого кандидата от демократов.