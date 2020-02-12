Лох-несское чудовище. Шторм "Кьяра" выбросил на берег гигантский скелет неизвестного существа

В шотландском городе Абердин местный житель обнаружил на пляже огромный скелет неизвестного существа, который вымыло во время шторма "Кьяра". Об этом сообщает The Sun.

Фотографии находки впервые появились в Facebook на странице сообщества Абердина. Горожане принялись активно обсуждать, кому могла принадлежать вымытая на берег туша. Некоторые пользователи предположили, что скелет мог принадлежать мифическому монстру – Лох-несскому чудовищу.

"Сегодня обнаружил это странное существо под Абердином. Есть идеи, что это может быть?", – написал автор фотографии в своем посте.

Так, были выдвинуты самые разные версии о том, что туша могла принадлежать киту, касатке или дельфину, которые водятся в Северном море. Но любители фантастических теорий настаивали на своем.

"Это Несси, чудовище Лох-Несс", – написала одна из пользователей.

Другие же горожане резонно отметили, что Лох-несское чудовище вряд ли бы смогло приспособиться к соленой воде, ведь оно изначально "обитало" в озере.

Шотландцы не впервые спорят о существовании Несси. Но несмотря на многочисленные "наблюдения" за прошедшие годы, до сих пор нет никаких доказательства того, что монстр действительно существует.

Несси впервые была "замечана" еще в 565 году, когда в биографии ирландского монаха Сент-Колумба был упомянут гигантский "водяной зверь", уволакивающий людей в шотландском озере Лох-Несс.

Более широкий интерес к загадочному монстру появился после 1933 года, когда невдалеке от озера была построена дорога, что сделало местность менее изолированной.

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