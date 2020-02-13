Первая смерть от коронавируса в Японии: пожилая женщина не выезжала за рубеж
В Японии зафиксирован первый летальный случай от коронавируса.
Об этом сообщает местное издание NHK.
В префектуре Канагава, у Токио, скончалась пожилая женщина. Ей было больше 80 лет.
К врачам она обратилась еще 22 января: тогда женщина жаловалась на переутомляемость.
Врачи следили за ее состоянием здоровья и в конце концов диагностировали пневмонию. В больницу женщина легла только 1 февраля.
6 февраля у пациентки начались проблемы с органами дыхания и ее перевели в другую больницу. Вскоре женщине стало еще хуже и она прошла тест на коронавирус. Результат оказался положительным.
Примечательно, что результаты теста врачи получили уже после смерти женщины.
Также важно и то, что женщина не выезжала за рубеж, т.е. коронавирус она "подхватила" в Японии.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.
- После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
- Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.