Первая смерть от коронавируса в Японии: пожилая женщина не выезжала за рубеж

В Японии зафиксирован первый летальный случай от коронавируса.

Об этом сообщает местное издание NHK.

В префектуре Канагава, у Токио, скончалась пожилая женщина. Ей было больше 80 лет.

К врачам она обратилась еще 22 января: тогда женщина жаловалась на переутомляемость.

Врачи следили за ее состоянием здоровья и в конце концов диагностировали пневмонию. В больницу женщина легла только 1 февраля.

6 февраля у пациентки начались проблемы с органами дыхания и ее перевели в другую больницу. Вскоре женщине стало еще хуже и она прошла тест на коронавирус. Результат оказался положительным.

Примечательно, что результаты теста врачи получили уже после смерти женщины.

Также важно и то, что женщина не выезжала за рубеж, т.е. коронавирус она "подхватила" в Японии.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.