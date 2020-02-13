Трамп назвал Сандерса фаворитом в гонке на выдвижение в президенты от демократов

Президент США Дональд Трамп считает, что сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс является основным претендентом на участие в выборах США в 2020 году от Демократической партии. Об этом Трамп сообщил журналистам 12 февраля после встречи с президентом Эквадора Ленином Морено, сообщает Голос Америки.

"Я бы сказал, что, похоже, что у Берни дела идут очень хорошо", – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста.

"Людям нравятся его идеи, у него есть энергия, у его людей есть энергия... им нравятся его идеи... Множеству людей эта конкретная программа не нравится, но есть группа, которая, вероятно, согласна с этим... Но определенно, кажется, что прямо сейчас у Берни Сандерса есть преимущество", – добавил он.

Напомним, 5 февраля Сенат Конгресса США оправдал президента Дональда Трампа в деле по импичменту, и теперь ему предстоит узнать своего оппонента на президентских выборах от Демократической партии.

Бывший вице-президент США Джо Байден, считавшийся фаворитом среди демократов, уступил на праймериз в в штате Нью-Гэмпшир другим кандидатам, заняв только пятое место. Победителем стал сенатор Берни Сандерс, набрав более 25% голосов.

Как ранее сообщал Фокус:

В ночь на 4 февраля в штате Айова состоялись первые кокусы – внутрипартийные выборы в демократической и республиканской партиях. У республиканцев ожидаемо победил Дональд Трамп, у демократов, неожиданно, - Пит Будиджеж.

После Айовы, мало кто говорит о перспективах Буттиджаджа как единого кандидата от демократов.