Американская компания создала вакцину от коронавируса через 3 часа после получения его генома

В США биотехнологическая компания Inovio Pharmaceuticals заявила, что создала вакцину против коронавируса за три часа после того, как получила доступ к геному вируса. Об этом сообщает KVUE ABC.

Самая быстрая вакцина была создана в лаборатории компании в Сан-Диего.

"У нас есть алгоритм, который мы разработали, а потом включили в него последовательность ДНК вируса и за короткое время разработали вакцину", – рассказал директор по исследованиям и разработкам Inovio доктор Тревор Смит

Также сообщается, что вакцина от Inovio против коронавируса может пройти испытания уже этим летом. Компания является одной из нескольких выбранных ВОЗ для разработки вакцины. Всемирная организация здравоохранения также будет выбирать, какую именно вакцину пустят на борьбу с вирусом.

Inovio в своей работе над вакциной сотрудничает с китайской компанией Beijing Advaccine.

"Участие Inovio в усилиях по разработке вакцины основано на идеальной пригодности ДНК-медицины, на которой специализируется компания, для быстрого создания вакцины против новых вирусов с пандемическим потенциалом. Inovio была первой, кто разработал вакцину против коронавируса MERS-CoV", – говорится в сообщении компании.

Другая американская компания из Мэриленда Novavax заявила, что планирует завершить работу над созданием вакцины за три месяца. Именно эта компания создала вакцину против Эболы за 90 дней.

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