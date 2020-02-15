Карантин в Китае: полицейский и его жена видят друг друга только через стекло
В Интернете появилась фотография, на которой запечатлено "свидание" семейной пары в китайском городе Сюйчжоу. Общаться они могут только через стекло и в масках. Журналисты разместили снимок в популярной в Китае соцсети Weibo. За два дня публикация собрала почти 20 тысяч репостов и десятки тысяч лайков, пишет ВВС.
Отмечается, что местный полицейский впервые за 10 дней видит жену, работающую медсестрой в городе Сюйчжоу, закрытом на карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Эту фотографию китайскому изданию Guancha прислал один из жителей города.
Герои этой фотографии – семья Ван. Ван Шувэнь работает медсестрой в больнице, в которой оборудовали отделение карантина для лечения заболевших. Женщина в силу загруженностью практически не покидает рабочего места.
Ван Шувэнь 47 лет. Ее мужу Ван Шенькуну – 48 лет. Он тоже работает сутками, чтобы обеспечить безопасность и порядок в закрытом на карантин городе.
"Я не видел любимую уже 10 дней и уже ужасно скучал. Я хотел просто взглянуть на неё, чтоб мне стало спокойнее", – рассказал Ван.
Он пришел к карантинному отделению больницы, где работает его жена рано утром, чтобы хоть на несколько минут увидеть ее.
Журналисты также выяснили, что у семьи Ван есть сын – ему сейчас 17 лет и он учится в полицейской академии. Чтобы хоть как-то видеться с родителями, молодой человек написал рапорт на имя начальника академии с просьбой разрешить ему патрулировать улицы вместе с отцом. Начальник академии удовлетворил просьбу парня.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.
- После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
- Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.
- 13 февраля количество заболевших новым коронавирусом Covid-19 достигло 64 437 человек, умерло уже 1 383 человека.