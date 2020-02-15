Иран не может расшифровать "черные ящики", но и отдавать их не будет, – глава МИД

Иран не планирует отдавать "черные ящики" со сбитого украинского самолета, но и не будет декодировать их данные без участия заинтересованных сторон.

Об этом сказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью американскому телеканалу NBC News.

Глава МИД Ирана признал, что его страна не имеет технической возможности расшифровать информацию с бортовых самописцев сбитого самолета МАУ. В то же время он отметил, что Иран не будет передавать их другим странам.

Зариф заявил, что, согласно международным авиационным нормам, Иран имеет право возглавить расследование крушения сбития самолета. При этом он отметил, что Ирану необходимы определенное программное обеспечение и экспертные ресурсы из США или других западных стран, чтобы декодировать информацию с бортовых самописцев.

"Мы обратились за помощью. Почему Соединенные Штаты не помогли нам? Это гуманитарный вопрос. Почему они не передали нам программное обеспечение? Почему они не обеспечили нас экспертными знаниями?", – риторически спросил Зариф.

По его словам, до сих пор есть много неустановленных моментов, касающихся сбития украинского самолета, поэтому Иран хочет "больше других знать, содержание "черных ящиков", узнать, что на самом деле произошло".

Также Зариф сказал, что в настоящее время иранские специалисты не пытаются расшифровать данные с бортовых самописцев самолета МАУ.

"Мы не будем трогать "черные ящики" в отсутствии всех заинтересованных сторон", – заверил глава МИД Ирана.

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