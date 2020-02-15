Иран не может расшифровать "черные ящики", но и отдавать их не будет, – глава МИД
Иран не планирует отдавать "черные ящики" со сбитого украинского самолета, но и не будет декодировать их данные без участия заинтересованных сторон.
Об этом сказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью американскому телеканалу NBC News.
Глава МИД Ирана признал, что его страна не имеет технической возможности расшифровать информацию с бортовых самописцев сбитого самолета МАУ. В то же время он отметил, что Иран не будет передавать их другим странам.
Зариф заявил, что, согласно международным авиационным нормам, Иран имеет право возглавить расследование крушения сбития самолета. При этом он отметил, что Ирану необходимы определенное программное обеспечение и экспертные ресурсы из США или других западных стран, чтобы декодировать информацию с бортовых самописцев.
"Мы обратились за помощью. Почему Соединенные Штаты не помогли нам? Это гуманитарный вопрос. Почему они не передали нам программное обеспечение? Почему они не обеспечили нас экспертными знаниями?", – риторически спросил Зариф.
По его словам, до сих пор есть много неустановленных моментов, касающихся сбития украинского самолета, поэтому Иран хочет "больше других знать, содержание "черных ящиков", узнать, что на самом деле произошло".
Также Зариф сказал, что в настоящее время иранские специалисты не пытаются расшифровать данные с бортовых самописцев самолета МАУ.
"Мы не будем трогать "черные ящики" в отсутствии всех заинтересованных сторон", – заверил глава МИД Ирана.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.
- После этого президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
- Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации говорили, что расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.
- 17 января Офис генерального прокурора Украины отправил в Иран повторный, уже третий, запрос на возвращение "черных ящиков" украинского самолета, сбитого в Тегеране.
- 18 января Иран согласился отправить в Киев "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского пассажирского самолета.
- Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Офис генерального прокурора не смог установить прямую коммуникацию с правоохранителями Ирана.
- Ранее глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.