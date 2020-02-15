Наш главный вызов Китай, а не Россия, – министр обороны США

Глава Пентагона Марк Эспер во время выступления на Мюнхенской конференции заявил, что наибольшее беспокойство у США вызывают действия не России, а Китая.

Об этом сообщил Telegaram-канал "Россия в глобальной политике".

"Здесь, в Европе, ведется много дискуссий вокруг вызовов, исходящих от России. Но этим утром я хочу сосредоточиться на том, что представляет наибольший предмет беспокойства для Пентагона. Это Китайская Народная Республика", – сказал Эспер.

В своей речи он призвал объединить усилия для противостояния "китайской угрозе".

"Миру пора очнуться и противостоять действиям Китая, который злоупотребляет международными институтами для своих нехороших целей", – заявил Эстер.

Шеф Пентагона добавил, что если Huawei будет участвовать в создании 5G в Европе, это может положить конец сотрудничеству в области разведывательной информации между США и союзниками по НАТО.

Китайский представитель спросил Эспера, в чем США готовы сотрудничать с Китаем.

Отвечая на его вопрос, Эстер назвал дипломатическую работу и преодоление последствий природных катастроф.

"Мы ждем от Пекина того же, чего и от любой другой страны – играть по правилам", – сказал Эспер.

Он отметил, что США также будут реагировать также на угрозы, исходящие от Северной Кореи и Ирана. По словам американского военного руководителя, в ближайшие годы актуальной будет оставаться угроза от деятельности экстремистских организаций.

Как ранее сообщал Фокус:

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Турция отворачивается от Запада и направляется к России.