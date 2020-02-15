Борьба с коронавирусом: за сокрытие симптомов болезни в Китае ввели смертную казнь

В Китае ввели уголовную ответственность за распространение коронавируса COVID- 19. Умышленное сокрытие болезни или неправильное сообщение о симптомах будет считаться уголовным преступлением и строго караться законом, вплоть до применения смертной казни.

Об этом объявил в субботу, 15 февраля, китайский суд, передает DW.

Сокрытие истории путешествий также будет считаться преступлением, отметили в суде.

В случае, если из-за болезни какого-то гражданина вирус распространится дальше, человек может быть обвинен в угрозе общественной безопасности. В отдельных случаях за это предусматриваться наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, пожизненного заключения или даже смертной казни.

Также сообщается, что китайская национальная комиссия по здравоохранению запретила людям с кашлем, лихорадкой или другими симптомами болезни путешествовать автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом.

Согласно распоряжению китайских властей, все люди, которые возвращаются в Пекин из других городов и регионов, должны оставаться на карантине в течение 14 дней. При этом, пока не известно, каким образом власти будут контролировать выполнение этого приказа. Многие китайцы сейчас возвращается на свои рабочие места после каникул по случаю Китайского нового года.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.