QR-код коронавируса. В Китае запустили систему слежения за инфицированными и здоровыми

В Китае правительство при поддержке технологических гигантов Alibaba Group Holding Ltd и Tencent Holdings Ltd запустило приложение, отслеживающее граждан на предмет заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Так, платежная система Alipay, которым управляет финансовое подразделение Alibaba Ant Financial, выпустило приложение, присваивающее цветной QR-код, отображающий состояние здоровья жителей китайского города Ханчжоу.

Горожане должны заполнить онлайн-форму, сообщив свой идентификационный номер, информацию о поездах, а также о любых симптомах вируса, включая кашель и лихорадку. После заполнения анкеты пользователи получают на свои мобильные телефоны цветной QR-код, указывающий на состояние их здоровья.

Пользователям с красным кодом предписывается оставаться на карантине в течение 11 дней и проходить регулярную проверку в чате приложения.

Тем, кому был присвоен желтый коды должны оставаться дома в течение 7 дней, а пользователи с зеленым кодом могут свободно путешествовать.

В государственных СМИ пишут о том, что система будет помогать работе контрольно-пропускных пунктов на железнодорожных станциях и трассах.

Жители Ханчжоу уже сообщают, что некоторых просят предъявить QR-коды при в ходе в жилые комплексы, а также на входах в магазины.

Также Alipay объявил, что продолжает сотрудничество с правительством, чтобы запустить услугу по всей стране.

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