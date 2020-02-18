Дочь-отличница — в США, мать — в трущобах Гватемалы. Как Трамп разделяет семьи мигрантов

Аделаида Рейонсо и ее мать Мария стали одной из первой семей мигрантов, которых разлучили из-за политики Дональда Трампа. 31 июля 2017 года они расстались на границе. Мария была депортирована, а Аделаида живет с тетей и двоюродной сестрой.

Сейчас девятилетняя девочка ходит в школу, выучилась читать и писать, делает успехи в математике. Но первое, что она выучила на английском это фраза "они разлучили нас". Журналисты Washington Post нашли мать девочки в Гватемале и постарались выяснить, почему мать и дочь никак не могут воссоединиться.

Администрация Трампа заявила в 2018 году, что около трех тысяч детей были разлучены со своими родителями на границе - родители были задержаны или депортированы, дети отправлены в приемные семьи или семьи родственников в США.

Аделаида с фотографией матери

Суд обязал правительство воссоединить их в Соединенных Штатах Америки или же в их родных странах. Американский союз гражданских свобод, независимые юристы и волонтеры разыскивали разлученные семьи и им удалось воссоединить большинство. Однако не всех. Фактическое количество семей было куда выше, но в отчете Конгрессу они не упоминались. Более полутора тысяч семей все еще в разлуке.

Мария Рейонсо была депортирована назад, в деревню Сакапулас в Гватемале. Она встречалась с адвокатами, контрабандистами и священниками, но никто не смог ей помочь снова встретиться с дочерью.

Мария в своем доме в Сакапулас

Сбежать из Гватемалы Мария и Аделаида решили после извержения вулкана. Кофейная ферма, где работала женщина, перестала существовать. К тому же ее преследовал отец девочки. Аделаида была рождена вне брака, ее отец уже был женат. Он убеждал Марию сделать аборт, а когда это не сработало, хотел застрелить и ее и свою новорожденную дочь. Потом им угрожали местные банды. Мария и ее младшая сестра Патрисия решили попробовать начать новую жизнь в США. Они заплатили контрабандисту по 8 тысяч долларов и планировали просить убежища в США. Однако у Марии отобрали дочь на границе. Она вспоминает, что Аделаиду взял за руку офицер и просто увел прочь. "Он сказал: я сам отец, я не хочу этого делать, но это моя работа", - вспоминает женщина. У ее младшей сестры, Патрисии, дочь не отобрали. Теперь они вместе с Аделаидой живут в городе Форт Майерс во Флориде. Их новое убежище – это крохотный дом, где они вынуждены ютится с другими родственниками.

Аделаида играет у своего нового дома в Флориде

После депортации Мария еще дважды пыталась попасть в США, но каждый раз ее депортировали назад в Гватемалу. Ее дело даже не было зарегистрировано. Последний раз она одолжила три тысячи долларов, чтобы нанять адвоката. Ее дело рассматривалось семь месяцев, однако закончилось ничем. "Адвокат просто сказал судье, что я отказываюсь от своего иска", - рассказывает женщина.

Теперь она держит связь с дочерью только через видеосвязь. За два года в США Аделаида выучилась читать и писать, теперь она знает английский лучше испанского, ее хвалят учителя, а сама она признается, что совершенно не помнит Гватемалу.

Аделаида в школе/все фото: Washington Post

Воссоединяться ли когда-то Мария и ее дочь – неизвестно. Адвокаты не дают ни каких гарантий. А в прошлом году еще 29 семей были разлучены на границе: дети отправлены в приемные семьи, или к родственникам, а родители безуспешно пытаются снова их увидеть.

Как ранее писал Фокус:

Президент США Дональд Трамп добился важной победы в вопросе проведения своей жесткой иммиграционной политики. Верховный суд США удовлетворил просьбу администрации президента о применении нового правила, которое ограничивает ходатайства о предоставлении убежища иммигрантами на границе США и Мексики. Правило требует, чтобы иммигранты, которые хотят получить убежище в США, сначала искали убежище в третьей стране, в которой они находились по пути в Соединенные Штаты.