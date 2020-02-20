В России запретили животноводческую продукцию их Китая

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор)запретила ввозить на территорию России животноводческую продукцию из Китая, в рамках борьбы с коронавирусом и африканской чумой. Об этом сообщает Лента.ru.

Запрет распространяется, в том числе, на товары в заводской упаковке, а также в ручной клади и багаже пассажиров.

По словам главы исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации РФ Сергея Юшина, из КНР россияне в основном заказывают колбасу и субпродукты, например свиные уши. Через интернет-магазины также возможно купить острые куриные лапки в желе, куриную шейку или окорочок, вяленую говядину и свинину.

Российские предприниматели вынуждены заменять поставки из КНР продукцией из регионов России, а также других стран, в частности, Турции и Азербайджана.

Как ранее сообщал Фокус:

С 20 февраля гражданам Китая временно запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях.